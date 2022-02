Liguori stende il Bari e il Campobasso vince 3-2. Campionato riaperto

Il Catanzaro adesso è a -4 dalla capolista

Incredibile successo esterno del Campobasso sul terreno del Bari per 3-2. Una tripletta di Liguori ha steso la capolista che adesso sente il fiato sul collo del Catanzaro adesso a -4. Una prestazione assai deludente del Bari che non riesce a vincere più al San Nicola. Nelle altre partite della giornata spicca il successo del Catanzaro a Taranto con un gol di Fazio. Il Palermo dilaga contro la Turris ed è quinto: i rosanero superano il Monopoli (sconfitto in casa dal Foggia) e inseguono Avellino e Virtus Francavilla, che perde al Massimino contro il Catania.