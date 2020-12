Livorno, Ghirelli: “Il rischio che si può concretizzare è quello del fallimento”

Il Covid ha messo in ginocchio la Serie C e molti club sono al collasso. Il Livorno rischia di fare la fine del Trapani. Con una nota il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, replica alle dichiarazioni del direttore generale del Livorno Danilo Mariani. “In relazione alle dichiarazioni del direttore generale del Livorno, Danilo Mariani, sono in attesa di ricevere una formale comunicazione da parte della società nella quale vengano illustrati quelli che ritengano possano essere delle situazioni in contrasto con la normativa federale. Non appena tale comunicazione mi perverrà sarà mia premura effettuare l’immediato inoltro alla Procura Federale. Per quanto concerne la fideiussione integrativa budget ribadisco quanto già formalmente comunicato alla società ossia che la stessa deve necessariamente essere sostituita. Ho evidenziato al sig. Mariani che la mia preoccupazione nasce dal fatto che si trascina una situazione pericolosa e che nessuno dei protagonisti interviene concretamente. Concretamente vuol dire infatti risolvere il problema della sostituzione della fideiussione; vuol dire pagare gli emolumenti; vuol dire dare un assetto stabile alla proprietà della società. Il rischio che si può concretizzare è quello del fallimento”.