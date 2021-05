Lucarelli: “La Ternana non era favorita ma la svolta dopo la partita contro…”

Il tecnico rossoverde analizza il campionato degli umbri

Sulla Ternana, Lucarelli racconta "Sapevamo di essere tra le più forti ma vittoria dopo vittoria abbiamo capito di essere molto forti sia sulla carta che sul campo. Inutile dire che non eravamo i favoriti alla partenza ma siamo stati bravi a sovvertire i pronostici" e rivela "All’inizio del 2021 anche con infortuni di giocatori importanti la squadra (Mammarella, Defendi, etc) non ha mai arrestato la sua corsa e da fine dicembre a fine gennaio ha affrontato gare difficili senza mai accusare problemi e continuando a vincere. In quel momento abbiamo capito di avere tutte le carte in regola per arrivare fino alla fine. Da metà dicembre alla partita col Foggia abbiamo metabolizzato che potevamo essere protagonisti per davvero. A Bari abbiamo maturato consapevolezza di essere squadra ma dopo c'è stato il cambio di passo per arrivare in fondo".