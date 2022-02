Mallamo salva il Bari a Foggia (2-2). Catanzaro vince. Messina altro passo avanti

Il Catanzaro si porta a -4 dalla capolista

Si sono giocate le partite della 29a giornata in Serie C Girone C ma la neve ha fatto rinviare tre partite. Nel derby pugliese un punto a testa tra Foggia e Bari, terminato col risultato di 2-2. Sfonda Curcio al 12', pareggia Cheddira al 22' e appena due minuti dopo Merola riporta avanti i satanelli che si fanno raggiungere solo nel finale dalla magia di Mallamo. Il pareggio conferma i padroni di casa in zona playoff a quota 40, mentre la formazione di Mignani mantiene quattro punti di vantaggio sull'inseguitrice Catanzaro oggi vincente per 3-1 sul Latina. Il Messina vince sul terreno della Vibonese per 3-1, I peloritani si riportano a -1 dalla salvezza diretta grazie alla quarta affermazione nelle ultime sei gare. Nel primo tempo Damian con una perfetta esecuzione su una punizione dal limite firma il vantaggio, poi il pareggio dei calabresi con Curiale dal dischetto. Nella ripresa Busatto finalizza una grande ripartenza di Catania, che impreziosisce il rientro dopo due mesi e mezzo con una rete da metà campo nel recupero.