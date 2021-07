Messina, altri striscioni con insulti pesanti a Sciotto e Lo Monaco

Messina, nessuna tregua dei tifosi che attaccano la proprietà giallorossa

Non si placa la protesta dei tifosi dell'ACR Messina contro il presidente Sciotto per aver pensato di affidare l'incarico di dg a Pietro Lo Monaco e il ruolo di ds a Christian Argurio. I due sono stati insieme a Catania e potrebbero continuare a lavorare nella città peloritana. Intanto però la contestazione sta assumendo toni molto forti e sarà difficile per Sciotto provare a riportare la calma. Oggi il gruppo dei tifosi Fracidi ha messo altri tre striscioni contro Sciotto e Lo Monaco dopo quelli dei giorni scorsi.