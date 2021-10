Messina, Capuano: “La mia non è squadra di fighettine e vittoria alla ‘capuanesca’”

Il commento di mister Capuano dopo il successo contro il Potemza

Il Messina ha vinto a Potenza con un piglio diverso rispetto alle precedenti partite. La svolta il nuovo tecnico Eziolino Capuano l'ha data subito con tante novità tattiche. In sala stampa il mister giallorosso ha commentato la vittoria: "Ho cambiato qualcosa ma ho visto una squadra 'capuanesca' e ringrazio il popolo messinese che ci ha sostenuto in trasferta. Il merito della vittoria è dei ragazzi. Il Messina non è una squadra di fighettine che non lotta e oggi si è visto lo spirito vincendo fuori casa in rimonta. Concludo ringraziando chi mi ha portato a Messina".