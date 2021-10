Messina, Capuano: “Match con la Vibonese gara dell’anno. Ecco perchè”

Il tecnico del Messina ha presentato il match contro la Vibonese

Dopo il debutto fortunato contro il Potenza, il tecnico del Messina Eziolino Capuano sprona la squadra in vista del match di domani contro la Vibonese. In sala stampa il mister giallorosso spiega:“Quella di domani è la partita dell'anno. Vincerla aprirebbe importanti scenari di classifica. Chi pensa che abbiamo già risolto i nostri problemi si sbaglia di grosso, non potrei più fare questo mestiere. Dobbiamo lavorare, peccato avere avuto soltanto due giorni per preparare la gara, anche se lo abbiamo fatto molto bene”. Sarà l’esordio assoluto al “Franco Scoglio”: “È una grande piazza, è una bella emozione, è la prima volta perché neanche da avversario ci sono stato. Come scriveva Giacomo Leopardi l’attesa è la cosa più bella”.