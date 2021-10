Messina, Capuano: “Trovato squadra con cultura del lavoro. Grazie Sullo”

Il tecnico dell'ACR è stato presentato in sala stampa

Presentato ufficialmente a stampa e tifosi il nuovo allenatore del Messina, Eziolino Capuano. Allo stadio “Franco Scoglio”, la prima conferenza stampa stagionale del tecnico che ha preso il posto di Sasà Sullo: “Sono contento e orgoglioso, era nel mio destino. Voglio ringraziare la proprietà che mi ha scelto in un momento oggettivo di difficoltà della squadra. Cercherò di metterci tutto il mio impegno e la mia esperienza accumulata negli anni -riporta messinasportiva.it-. Lo stesso faranno lo staff che mi ha seguito, a cui si aggiungono Onorati e Innocenti, che erano già qui e non hanno bisogno di presentazioni. Per un allenatore è un piacere avere un preparatore atletico della sua esperienza. Mi è già capitato in passato di subentrare in corso d’opera in situazioni simili. La squadra è giovane ma con grande disponibilità al lavoro. Vorrei ringraziare Salvatore Sullo, che ho visto crescere come calciatore. Ho trovato un gruppo con la cultura del lavoro. Cercherò di aggiustare qualcosa, ci sono situazioni da cambiare senza mandare in confusione i ragazzi. L’obiettivo è raggiungere i traguardi prefissati da società, città e tifoseria”.