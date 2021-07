Messina, curva Sud continua a contestare Sciotto per il ritorno di Lo Monaco

Lo Monaco è già stato dirigente dell'Acr Messina

C'è un clima teso a Messina nonostante la promozione in Lega Pro dello storico club giallorosso. La curva Sud dell'ACR ha preso una posizione netta nei confronti del patron Sciotto per aver voluto il ritorno nel club giallorosso di Pietro Lo Monaco. I tifosi peloritani sono statati espliciti nel dichiarare un netto dissenso all'ex dirigente di Torre Annunziata. E il no è stato espresso non solo a parole ma anche con uno striscione messo all’esterno dello stadio “Franco Scoglio”, sui cancelli d’ingresso negli spogliatoi. Il tifo organizzato della curva Sud ha puntualizzato che contesterà ad oltranza la proprietà del club se tornerà l'ex Lo Monaco. “Sciotto comunque vada hai già sbagliato: contro di te sarà il nostro campionato” il messaggio inequivocabile dei tifosi che avevano messo anche un altro striscione "Mai più Lo Monaco". Adesso si attende la decisione di Sciotto. Lo Monaco porterebbe anche l'ex ds del Catania Christian Argurio in riva allo stretto.