Messina, due strade per la cessione della società

Il presidente del Messina Sciotto avrebbe ricevuto qualche offerta per la cessione del club.

Il calciomercato dell'ACR Messina è in stand by, nonostante l'ultimo innesto in difesa di Antony Angileri. La società giallorossa è in una fase di stallo, il budget del club sarebbe stato sforato rispetto a quello previsto in estate. Il patron Sciotto aveva aperto alla cessione del Messina, dopo la pesante sconfitta per 5-0 contro la Turris ma poi sembrava esser ritornato sui suoi passi, cambiando idea. Le scadenze federali e fiscali di metà febbraio però, hanno fatto cambiare idea a Sciotto che è deciso a cedere l'ACR. Tra le offerte comunque arrivate al presidente messinese per la cessione del club, ci sarebbero quella di Raffaello Follieri, un imprenditore che in passato con poche fortune aveva provato ad acquistare diverse squadre, su tutte Foggia, Catania e Palermo oltre che, nelle ultime ore, di un nuovo possibile acquirente estero legato a collaboratore della società peloritana Pietro Lo Monaco.