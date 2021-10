Messina, è Capuano il nuovo allenatore

Giovedì la presentazione alla stampa

Dopo il divorzio consensuale con Sullo, il Messina affida la panchina a Capuano per cercare di risalire la china visto che si trova in zona salvezza con 5 punti. Questo il comunicato: L’ACR Messina comunica che Ezio Capuano è il nuovo responsabile tecnico della prima squadra. Lo staff è composto da Giuseppe Padovano, allenatore in seconda, Giovanni Micallo, collaboratore tecnico con funzione di match analyst, Marco Onorati preparatore dei portieri e Alessandro Innocenti preparatore atletico. Giovedì 14 ottobre alle 12:00 si terrà la conferenza stampa di presentazione ufficiale del tecnico Capuano.