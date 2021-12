Messina, esonerato Capuano

Squadra momentaneamente affidata a Raciti

Capuano che aveva preso il posto di Sullo ha raccolto pochissimo dopo due mesi: soltanto un punto raccolto nelle ultime sei giornate, a Taranto, ben sette gare delle ultime nove senza reti realizzate e con poche palle gol all’attivo. Numeri inequivocabili, che hanno cancellato in fretta il promettente esordio di Potenza e le prime positive intuizioni, come Fazzi rilanciato al centro della difesa e Morelli avanzato come esterno a centrocampo. Raffaele Novelli, tecnico della promozione in C è stato contattato da Sciotto che in questi minuti sta anche decidendo se liberarsi anche del ds Christian Argurio dopo il consulente Pietro Lo Monaco.