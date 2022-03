Messina, gravissimo lutto: morta per un malore la moglie di Sullo

La signora era molto conosciuta a Messina avendo seguito il marito durante la sua avventura in riva allo Stretto

Un gravissimo lutto ha colpito l'ex allenatore del Messina, Sasà Sullo. E' morta improvvisamente per un malore la moglie Rita. Immediato il cordoglio dell’ACR Messina visto che la moglie di Sullo era molto conosciuta in città dove ha lasciato moltissimi amici avendo seguito il marito nella sua esperienza in riva allo Stretto durata sette stagioni tra il 2001 ed il 2007. A Messina è anche nata la figlia Beatrice che adesso vive e studia a Roma. Questo il messaggio di cordoglio dell'ACR Messina: “Il presidente Pietro Sciotto, il direttore generale Lello Manfredi, il direttore sportivo Marcello Pitino, il team manager Alessandro Parisi, lo staff tecnico composto da Ezio Raciti, Daniele Cinelli, Marco Onorati, l’Area Comunicazione e tutti i calciatori e tesserati dell’Acr si stringono forte a Sasà Sullo, giocatore, allenatore ed amico del Messina, in questo momento di profondo dolore e ricordano la solarità e la gioia di vivere di Rita, innamorata della nostra città”. Anche la Redazione di MessinaSportiva esprime la propria vicinanza a Sasà Sullo, alla figlia Beatrice e ai familiari. I funerali della signora Rita si terranno domenica 27 marzo alle ore 16, nella Chiesa di Lapio, centro della provincia di Avellino.