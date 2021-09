Messina, Matese si lesiona il crociato e tornerà nel 2022

L'infortunio nel derby contro il Palermo per lo sfortunato calciatore giallorosso

Tegola sul Messina che perde per 4 mesi Matteo Matese. Il comunicato: In seguito all’infortunio rimediato durante la gara con il Palermo, ACR Messina comunica che il calciatore Mattia Matese, dopo i primi accertamenti effettuati dallo staff sanitario del club, è stato sottoposto ad esami strumentali presso la COT di Messina. Il centrocampista biancoscudato ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e sarà operato nei prossimi giorni. I tempi di recupero sono quantificabili in 120 giorni salvo complicazioni.