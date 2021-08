Messina, preso Balde dal Foggia e in arrivo Fofana e Sarzi Puttini

Il Messina è scatenato con il ds Argurio al timone dell'area tecnica

Continua a ufficializzare acquisti il Messina che vuole ben figurare in Serie C. Con l'arrivo del ds Christian Argurio il club peloritano ha dato una accelerata al mercato e in breve tempo il nuovo dirigente del management sportivo giallorosso ha dato una svolta facendo tesserare sei calciatori. E non è finita qui: arrivano anche il difensore dell'Ascoli Daniele Sarzi Puttini e il centrocampista classe '98 Lamine Fofana che saranno ufficializzati a breve.

COMUNICATO - ACR Messina comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ibourahima Balde. L’attaccante classe ’99 arriva a titolo definitivo dalla Sampdoria e si lega al club biancoscudato fino al 30/06/23. Dalle giovanili dell’Arezzo, Balde si trasferisce alla Sampdoria dove prende parte al campionato Primavera 1 realizzando 16 reti. Nella stagione 2018/19 veste la maglia della Vis Pesaro in serie C per poi trasferirsi al Foggia. Nei playoff contro il Catania fu decisivo Balde al Massimino con gol e prestazione perfetta grazie alle scelte tattiche di mister Marchionni che sorprese Baldini.

Arrivi – Antonino FUSCO (p, 2000; Gladiator), Michal LEWANDOWSKI (p, 1996; Teramo), Tiago Lisboa Silva GONÇALVES (d, 2000; Genoa), Gabriele MORELLI (d, 1996; Livorno), Amara KONATE (c, 1999; Perugia), Andrea ADORANTE (a, 2000; Parma, prestito), Ibourahima BALDE (a, 1999; Sampdoria), Gian Marco DISTEFANO (a, 2000; Paternò).

Partenze – Leonardo CARUSO (p, 1999; Paganese), Alessandro LAI (p, 2000; fine contratto), Matteo BELLOPEDE (d, 1999; fine contratto), Aleksandar BOSKOVIC (d, 1996; fine contratto), Bruno CASCIONE (d, 2000; fine contratto), Paolo LOMASTO (d, 1990; Arezzo), Luciano MAZZONE (d, 2001; Virtus Francavilla, fine prestito), Paolo GIOFRÈ (d, 2001; Turris), Alessio IZZO (d, 2002; Genoa, fine prestito), Giuseppe POLICHETTI (d, 2002; Bari, fine prestito), Domenico ALIPERTA (c, 1990; Arezzo), Carmine CRETELLA (c, 2002; Paganese), Clemente CRISCI (c, 2002; Salernitana, fine prestito), Giovanni LAVRENDI (c, 1986; fine contratto), Yassine SAINDOU (c, 2001; fine contratto), Raffaele VACCA (c, 1991; fine contratto), Simone ADDESSI (a, 1995; fine contratto), Pietro ARCIDIACONO (a, 1988; Giarre), Mauro BOLLINO (a, 1994; Cerignola), Evangelista CUNZI (a, 1984; fine contratto), Ciro FOGGIA (a, 1991; Arezzo), Fabio OGGIANO (a, 1987; fine contratto), Salvatore MANFRELLOTTI (a, 1984; fine contratto).