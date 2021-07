Messina promosso in C e anche Lucarelli si complimenta

L'Acr festeggia dopo un campionato sempre al vertice della classifica

L'Acr Messina torna in Serie C dopo 4 anni nei dilettanti. Il club peloritano oggi nell'ultima giornata della Serie D ha battuto il Sant'Agata per 3-1 ottenendo l'aritmetica certezza della promozione. A sbloccare il match al 23′ Bollino, alla decima rete stagionale, sull’assist dell’ottimo Cristiani. Poi la strepitosa marcatura al volo di Sabatino sugli sviluppi di un corner. Alagna accorcia le distanze, ma in avvio di ripresa è Arcidiacono a chiudere i giochi. Poi il valzer dei cambi e l’incontenibile gioia finale: la squadra di Novelli centra il salto di categoria dopo un campionato interminabile. Alla fine grande festa con i tifosi che hanno seguito la squadra in trasferta. Congratulazioni che sono arrivati anche dall'ex allenatore Cristiano Lucarelli tramite Twitter.