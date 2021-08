Messina scatenato: mercato scoppiettante di Argurio. Preso Morelli

Il club peloritano ha ufficializzato in poche ore tre calciatori

Dal giorno del suo approdo all'Acr Messina, il ds Christian Argurio ha messo a segno diversi colpi di mercato. Dopo Amara Konate dal Perugia, il classe 2000 Andrea Adorante dal Parma con la formula del prestito, ieri sono arrivati il portiere polacco Michal Lewandowski, 38 presenze nell’ultima stagione con il Teramo, e Thiago Gonçalves difensore classe 2000 dal Genoa. Nel mirino di Argurio ci sono il 22enne centrocampista ivoriano Lamine Fofana, classe 1998 appena svincolatosi dal Carpi, il centrocampista Filippo Damian, 25enne di proprietà della Ternana che ha già vinto due campionati di serie C con il Pordenone e con i rossoverdi di mister Lucarelli, l'ex Catania Giuseppe Rizzo, che sta trattando la rescissione con la Triestina, l’attaccante Tommaso Busatto, 2002 che ha firmato ben dodici reti e cinque assist con la Primavera del Vicenza. Un Messina ambizioso che vuole ben figurare in Serie C già al primo anno. Colpo dell'ultima ora è Gabriele Morelli un terzino destro ex Sudtirol che piaceva a Catanzaro ed Entella.