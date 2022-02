Messina, Sciotto: “Vittoria di Bari la migliore in cinque anni di presidenza”

Raggiante il presidente del Messina per il successo a Bari

Felicissimo per la vittoria del suo Messina sul terreno della capolista Bari, il presidente dell'ACR, Pietro Sciotto, ha commentato l'impresa della squadra di mister Raciti: “È la vittoria migliore in cinque anni di presidenza, sono molto contento. Volevo la conferma di Palermo, dove avevo visto una squadra fortissima. Ora c’è serenità e tranquillità, un gruppo messo bene in campo, rinforzato con innesti importanti. Una squadra che non merita l’attuale posizione di classifica e che deve risalire -riporta messinasportiva.it-.“Giocavamo contro il Bari, che ha tanti punti di vantaggio sulle altre. Abbiamo tenuto testa e pareggiato. Nella ripresa siamo arretrati, colpendo poi in contropiede. Da due settimane sono sempre con la squadra per incitarla. Siamo contenti, ma non ci montiamo la testa in vista delle prossime difficili partite. Dimentichiamo questi tre punti, dovremo dare il massimo per ripeterci e fare qualcosa di buono”.