Messina senza pace, anche il ds Argurio va via

Il direttore sportivo aveva un contratto fino al 2024

Rivoluzione in casa ACR Messina che in poche ore ha perso il consulente Pietro Lo Monaco e anche il ds Christian Argurio. Quest'ultimo ha lasciato dopo un colloquio con il presidente Pietro Sciotto, rinunciando alla sua carica e a due anni e mezzo di contratto, considerando che l’intesa siglata in estate scadeva a giugno 2024. Il dirigente messinese ha preferito farsi da parte, senza però gravare sulle casse societarie, un po’ come aveva già fatto l’ex tecnico Sasà Sullo. Un gesto che conferma l'integrità morale dell'ex dirigente della Juventus. Argurio è molto legato a Lo Monaco ed è probabile che i due si rimetteranno a lavorare insieme come hanno fatto a Catania e poi a Messina.