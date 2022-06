Messina, spunta una cordata pronta a rilevare il club

Le parole forti proferite la scorsa settimana dal patron del Messina Sciotto di voler cedere il club immediatamente, hanno prodotto già un primo risultato. Una manifestazione di interesse per l’acquisizione della società peloritana è stata formalizzata nella giornata di ieri ed è arrivata via pec da un gruppo industriale con interessi in tutta Italia. A rappresentarlo il duo composto da Lombardo e Darone. Di seguito la nota stampa diffusa dalla cordata.

L’equipe industriale ha nominato il duo N. Lombardo – S. Darone alla verifica e alla conclusione della stessa, elaborando un progetto sportivo a lungo termine con al centro un ex glorioso giocatore della Serie A. La cordata è convinta che con l’aiuto prezioso del presidente in carica Sciotto, a cui va il nostro plauso per quanto fatto e cosa potrà ancora dare all’Acr Messina, l’appoggio della nuova Amministrazione Comunale e con l’aiuto e la passione che la città di Messina ha sempre dimostrato per il calcio, possiamo gioire tutti insieme per la Città”.