Messina, ultrà contro Lo Monaco: manifesti in città con le sue frasi

La Curva Sud si mobilita per ribadire il no secco a Pietro Lo Monaco

Non c'è pace a Messina nonostante la promozione in C e un mercato estivo ricco di novità, con gli ultrà della Curva Sud, che continuano a manifestare contro la scelta della proprietà di aver riportato nel club giallorosso Pietro Lo Monaco. Niente striscioni stavolta ma manifesti piazzati sulle colonnine degli autobus o negli spazi destinati alla cartellonistica a Piazza Castronovo, sulla litoranea, agli imbarcaderi della Caronte, a Giostra, sul viale Boccetta, all’Annunziata, nei pressi della Stazione Marittima e nella zona sud della città. Come riporta il sito messinasportiva.it, la foto dell’ex amministratore delegato del Catania è accompagnata da alcune frasi simboliche, che fanno riferimento all’amara conclusione dell’ultima esperienza messinese del dirigente campano. Due promozioni consecutive vennero cancellate da una retrocessione e dal ko nel derby con la Reggina e neppure la riammissione per l’esclusione della Vigor Lamezia ha mai attenuato quell’amarezza.