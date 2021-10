Minala, nuova sfida: l’ex Lazio passa alla Lucchese

Joseph Minala riparte dalla Lucchese in Lega Pro: aveva iniziato come giovane promessa alla Lazio

Nel 2014 si era affacciato in Serie A, mostrando grandi qualità. Poi la carriera di Joseph Minala ha preso altre strade e il centrocampista non è più riuscito a imporsi nel massimo campionato. Oggi l'ex biancoceleste prova a rilanciarsi in Lega Pro con la maglia della Lucchese. Un'occasione importante dato che finora Minala era rimasto svincolato, dopo la scadenza del suo contratto alla Lazio e in seguito alle esperienze in Serie B con le maglie di Bari, Latina e Salernitana.