Modena, lo stadio si rifà il look anche per la B

L'ambizioso presidenti Rivetti annuncia il restyling del Braglia

Il Modena è primo in classifica insieme alla Reggiana in Serie C Girone B, ma il club gialloblu' ha tutte le carte in regola per vincere il campionato visto che l'organico del presidente Carlo Rivetti è molto forte. Il patron canarino intanto prepara un piano di restyling dello stadio "Alberto Braglia" che sembra avere già raccolto il placet del Comune. L'impianto sarà ristrutturato anche perchè è probabile che il Modena dell'ambizioso presidente Rivetti possa arrivare anche in Serie A. Il progetto di restyling riguarderà sia le aree funzionali alla squadra (palestre, spogliatoi) ma anche il fronte marketing e commerciale, i servizi per disabili – che Rivetti vuole adeguati a una grande struttura sportiva – e infine il museo, che dovrà essere bello, ricco e accessibile dall’esterno senza passare dagli ingressi tradizionali destinati alle partite.