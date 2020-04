Moggi avvisa: “La Serie C rischia di sparire”

Durante l’assemblea di Serie A i club hanno votato all’unanimità per il ritorno in campo. La priorità delle società è quella di riprendere e terminare il campionato. La necessità non è solo sportiva, ma anche economica. Più lo stop si prolunga, più i bilanci delle squadre potrebbero risentirne e le serie minori potrebbero addirittura sparire.

MOGGI – Questo è il monito di Luciano Moggi. L’ex dirigente juventino ha parlato così a Tuttobari.com: “C’è tanta confusione non prodotta ma causata da una forza maggiore. La Serie A, coi diritti di Sky e DAZN, tiene in piedi tutti gli sport in Italia e versa nelle casse dello stato tanti soldi di tasse. C’è un discorso in piedi tra governo e Lega e si proverà a trovare un accordo tra chi vuole riprendere e chi no. Il discorso per Serie B e Serie C è meno impegnativo ma anche meno prioritario; la Lega Pro rischia di sparire e sarebbe un problema anche per le A che non può far sviluppare i propri giocatori. Ovviamente non è il caso del Bari dei De Laurentiis che ha la forza per tenere botta a qualsiasi crisi come poche squadre nella terza serie”.