Monopoli e Avellino non si fanno male e lo 0-0 fa felice il Bari

In vetta alla classifica adesso il Bari ha raggiunto il Monopoli

Si è concluso il quarto turno di Serie C con il posticipo del Veneziani Monopoli-Avellino chiusosi a reti bianche. Per gli irpini è il quarto pareggio consecutivo. Buona prova dei lupi, fermati dal palo (Kanoute) e da Loria, che ha ipnotizzato il senegalese nella ripresa. Monopoli quasi mai pervenuto in attacco, episodio dubbio in avvio di ripresa con un contatto tra Bove e Starita, che poteva portare all'assegnazione di un rigore per i locali. Il Bari insieme al Monopoli guidano la classifica del Girone C con 1o punti.