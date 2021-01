Monopoli sbaglia due rigori e la Ternana vince e allunga sul Bari. Lucarelli: “Punti che valgono il doppio”

Non facile ma importantissima vittoria della Ternana sul Monopoli per 2-1. Tre punti che permettono alla squadra umbra di portarsi a +8 sul Bari al termine del 17.mo turno di Serie C. Soddisfatto il tecnico Cristiano Lucarelli che ha commentato ai microfoni di Cusano Italia TV la prestazione della sua squadra: “Mi ritengo soddisfatto per il risultato, perchè conoscevo la forza dell’avversario, sapevo che il campo avrebbe limitato le nostre giocate e il modo di intendere le partita. Sono contento che la squadra, in una giornata difficile, abbia trovato il carattere per vincere una partita, una vittoria arrivata in una maniera non abituale per noi. Sono punti che valgono doppio. Sappiamo che le prossime 4-5 partite sono determinanti. Dobbiamo spingere sull’acceleratore ora. Sono arrivati anche importanti segnali, non capita di vincere contro un avversario che sbaglia due rigori. Si può discutere dell’arbitraggio, oggi lasciatemi fare una considerazione sul metro di giudizio: i rigori nascono da due falli che per noi non sono stati sanzionati per tutta la partita. Il primo arriva da un fallo non fischiato su Vantaggiato. Ci ha fischiato di tutto, anche il minimo contatto. Noi siamo tutto meno che una squadra fallosa. Noi facciamo la partita, faccio solo questa considerazione, non ho visto la giusta uniformità nell’arbitraggio, ma niente polemiche”.