Monterosi, D’Antoni: “Con le nostri armi cercheremo di fermare il Catania”

Le parole alla vigilia del match con il Catania del tecnico del Monterosi

ARRIVA IL CATANIA – “L’abbiamo preparata come tutte le partite che abbiamo giocato fino a oggi. Veniamo da una sconfitta che ci ha lasciato l’amaro in bocca per come è venuta, però come sappiamo per noi è l’ennesima occasione di dimostrare che il percorso che abbiamo intrapreso è quello giusto e dobbiamo cercare di dare continuità a quello che di buono abbiamo fatto nell’ultimo mese. I ragazzi sono sereni e secondo me stiamo lavorando bene nella preparazione di una sfida che per noi diventa importante perché in casa avere un cammino di continuità ci dà la possibilità di avere una classifica migliore”.