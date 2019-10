Monza rimontato, Berlusconi incredulo: “Lamanna? Mai visto un errore del portiere così…”

Dopo aver chiuso il primo tempo avanti di due gol, il Monza si fa rimontare dal Renate nel derby di Serie C. Minuti di recupero folli per la squadra di Silvio Berlusconi che, a causa di alcuni errori difensivi, su tutti quello del portiere Lamanna, chiude il match sul 2-2.

Un risultato che ha deluso in modo evidente l’ex patron del Milan che, al termine della gara, si è fatto sfuggire qualche frase non proprio solidale nei confronti dell’estremo portiere e del resto della squadra: “Incredibile, non ho mai visto un errore del portiere così…”, ha detto Berlusconi che poi alla domanda di un addetto alla sicurezza, come mostrano le immagini su Youtube pubblicate da estenews, ha concluso: “Se vado negli spogliatoi? No, oggi non ci vado”. Le distanze tra Monza e Renate restano invariate ma la vittoria buttata non ha certo fatto felice l’ambiente del Monza, soprattutto i suoi massimi dirigenti.