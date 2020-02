Monza senza confini: il New York Times esalta le gesta della squadra di Berlusconi

Il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani non ha ormai più confini. Il grande cammino del club in questa stagione viene raccontato persino negli States dal noto e blasonato New York Times. Il prestigioco quotidiano ha dedicato un lungo articolo alla società rilevata dall’ex presidente del Consiglio nonché ex numero uno del Milan.

Un racconto che parte dalle origini e che arriva alla sfida del Cavaliere e dello staff societario di portare il Monza nella massima serie, magari a sfidare un giorno proprio l’ex club rossonero a San Siro. Nell’articolo sono citati tutti i protagonisti con diverse dichiarazioni del tecnico Brocchi, ma anche del ds Antonelli, fino ovviamente a Galliani e allo stesso Berlusconi. Il Monza domina il campionato nel girone A della Serie C con 61 punti. La seconda, la Carrarese, è staccata a’soli’ 45 punti.