Non solo Pirlo: la Juventus Under 23 accoglie un altro ex bianconero

La Juventus non si ferma, nemmeno quando si tratta della squadra Under 23 che milita in Serie C. La formazione B, infatti, sta preparando la nuova stagione con un profondo rinnovamento. Il primo tassello è l’inserimento di Andrea Pirlo nel ruolo di prima guida tecnica. Il “Maestro” farà così il suo esordio da allenatore, sperimentando in un ruolo decisamente nuovo. Tuttavia, secondo quanto riportato da Goal.com, potrebbe non essere l’unica novità.

SUPERVISORE

Anche un altro ex Juventus è vicino al ritorno: si tratta di Marco Storari. Spetterà a lui il ruolo di supervisore tecnico. L’ex portiere ha militato nella Vecchia Signora per sei stagioni, conquistando cinque scudetti e due Coppe Italia. Storari laverà a stretto contatto con lo stesso Pirlo.