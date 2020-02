Novara, frase shock di Sbraga: “Mussolini grande statista”

Il Coronavirus ha scatenato il panico in vari Stati. L’Italia è la nazione europea con più contagiati e ciò non ha fatto altro che allarmare i cittadini. In tanti sui social hanno voluto dire la loro in seguito alla diffusione a macchia d’olio del virus. Anche Andrea Sbraga, difensore del Novara Calcio su Instagram ha commentato la vicenda scatenando però una grossa polemica. A riportarlo è Goal.com.

MUSSOLINI – Il giocatore infatti ha citato Benito Mussolini definendolo “un grande statista lungimirante” e ha ripreso un discorso del dittatore che fece nell’ormai lontanissimo 1927: “Nei prossimi decenni i cinesi invaderanno il mondo con prodotti a basso costo e le epidemie che coltivano al loro interno”.

INGENUITA’ – Le parole del giocatore hanno fatto molto rumore e così il presidente del Novara ha organizzato una riunione con i suoi giocatori per discutere della vicenda: “Oggi (venerdì) alle 13 avremo un incontro con tutti i ragazzi. Per spiegare da un lato che se si ha un ruolo pubblico bisogna fare attenzione all’uso dei social e che non è il caso di fare ironia su una situazione delicata come questa. Coglieremo anche l’occasione per spiegare cosa è stato il Ventennio e invitare a leggere bene i libri di storia. Si tratta però di un gesto fatto con ingenuità dal ragazzo. Ricorderemo che bisogna rispettare tutti e che il citato statista (Mussolini) non è un esempio di rispetto”.