Novellino: “Retrocessione Perugia? Parlare di A fu un grave errore così come esonero affettato di Oddo”

L’ex calciatore e allenatore del Perugia, Walter Novellino ha condiviso il suo pensiero sulla squadra umbra retrocessa in C: “Le cause sono tante, in primo luogo direi l’esonero affrettato di Oddo e l’intervista in cui si dichiarava fallimento se la Serie A non fosse stata centrata -riporta Pianetaserieb.it-. Questa parola ha caricato ulteriormente di responsabilità la squadra. Con lui la squadra era in zona playoff. Il Perugia è una squadra che è retrocessa con giocatori formidabili come Melchiorri, Iemmello, Gyomber. Una squadra importante che doveva essere protagonista in Serie B, ma non lo è stata. Ciò è dovuto a tante situazioni, l’esonero affrettato di Oddo appunto, il ritorno di Cosmi che doveva avere certi giocatori in rosa che non ha avuto. Un insieme di fattori. Questa retrocessione ha lasciato un po’ tutti perplessi”