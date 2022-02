Olbia, messaggio ironico a Mourinho sugli arbitri: “La C come la A…”

Un video messaggio del club isolano in tono ironico

Il tecnico dell'Olbia, club di Serie C, Max Canzi ha sgridato la squadra dopo la partita con l'Entella e il video è stato pubblicato sui social del club isolano. Nel post c'è un messaggio al tecnico della Roma, Josè Mourinho con la scritta: "Caro Mourinho, la Serie C come la A. Solo più poetica e romantica". Chiaro il segnale lanciato dal sodalizio sardo, visto che di solito le sfuriate del portoghese contro gli arbitri rimbombano negli spogliatoi di Serie A e in particolar modo allo stadio Olimpico ma anche in tv. L'allenatore dell'Olbia però ha detto ai suoi ragazzi che non dà peso agli errori degli arbitri. Un simpatico siparietto insomma a Olbia che Mourinho forse gradirà visto che alla fine di ogni match c'è il solito “refrain” contro la direzione di gara.