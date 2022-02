Orgoglio Messina: nonostante 11 assenti batte il Monopoli e si rilancia per la salvezza

Il Messina è adesso a quota 29 punti al sedicesimo posto in classifica

Un Messina tutto cuore e orgoglio, ha battuto in casa il Monopoli col punteggio di 2-1. La squadra di mister Raciti sembra trasformata dopo i disastri del suo precedessore Capuano. Oggi tra le mura amiche il Messina nonostante gli 11 assenti per covid, infortuni e squalifiche si sono imposti contro i pugliesi conquistando tre punti di fondamentale importanza per il mantenimento della categoria. Il +9 sulla Fidelis Andria al momento consentirebbe ai peloritani di evitare anche i play-out. Marcature firmate da Statella e Adorante, i pugliesi non sfruttano la clamorosa incomprensione tra Carillo e Lewandowski. Il Messina nel prossimo turno affronterà il fanalino di coda Vibonese e potrebbe anche arrivare la terza vittoria consecutiva in campionato.