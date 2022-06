Padova, bolgia contro il Palermo. In vendita altri 2265 biglietti

Le autorità competenti domani mattina rilasceranno il benestare per l’apertura della Gradinata Est (2265 biglietti)

Cresce l'attesa per la finale playoff di Serie C che vedrà affrontarsi domenica 5 e poi il 12 giugno Padova e Palermo. Il match di andata e quello di ritorno faranno registrare numeri record di incasso e presenza di spettatori. Tutto esaurito allo stadio Euganeo e oggi il Calcio Padova ha informato che nella giornata di sabato 4 giugno, potrà essere rilasciato il benestare della Autorità competenti per l'apertura alla vendita dei tagliandi riservati al Settore Gradinata Est dello Stadio Euganeo per la partita di domenica contro i rosanero che inizierà alle ore 21:00. I 2265 tagliandi saranno in vendita (l'orario sarà comunicato nella mattinata di sabato 4 giugno) sul canale web https://padovacalcio.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket. L'acquisto dei tagliandi per la Gradinata Est sarà riservato esclusivamente ai soli residenti nelle provincie di Padova, Vicenza e Venezia.