Padova-Catanzaro, le formazioni ufficiali

Calcio d'inizio alle 19

Dopo lo 0-0 dell'andata in Calabria, Padova e Catanzaro si giocano la qualificazione alla finale playoff di Serie C allo stadio Euganeo. Entrambe hanno conquistato il secondo posto (gironi A e C) nella regular season. Diretta su Sky Sport 252 alle 19. Disponibile su Sky Go, anche in HD.