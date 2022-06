Padova, contro il Palermo c’è un tabù da sfatare

Domani sera l'andata della finale promozione

Redazione ITASportPress

L’Euganeo sfiorerà i 14 mila spettatori domani sera dopo un ulteriore aumento della capienza dello stadio di altri 2.265 posti in Gradinata Est con la prevendita attivata da questa mattina, dopo il via libera delle autorità competenti. L’acquisto sarà riservato ai residenti nelle province di Padova, Vicenza e Venezia. A porte chiuse l’allenamento di ieri e la rifinitura odierna del Padova. Il Palermo invece parte oggi dopo la colazione allo stadio: rifinitura a Padova.

NUMERI - La doppia finale playoff che il Padova si accinge a giocare da domenica contro il Palermo rappresenta la quarta occasione per la Promozione nella categoria superiore della sua storia. La prima opportunità avvenne nell’annata 2008-2009 e l’esito fu positivo contro i lombardi della Pro Patria di Busto Arsizio. Dopo il pareggio a reti bianche dell’Euganeo, la doppietta in trasferta di Antonio Di Nardo fu decisiva per l’accesso alla Serie B. Per i Biancoscudati quella fu l’unica con esito positivo delle 3 doppie finali playoff.

Infatti nelle altre 2 circostanze non riuscì ad essere promosso: nel 2010-2011 il Novara ebbe la meglio e guadagnò la Serie A vincendo il ritorno in casa per 2-0 dopo lo 0-0 dell’Euganeo e nella scorsa annata 2020-2021 l’Alessandria prevalse per la Serie B in casa ai rigori per 5-4 dopo lo 0-0 perdurante anche dopo i tempi supplementari, identico punteggio dell’andata. Il bilancio parla dunque di 1 doppia finale vinta e 2 perdute con la Promozione che, attraverso i playoff, manca ai Biancoscudati da oramai 13 anni.

TABU' - Da notare che il Padova, come sarà contro il Palermo, ha sempre giocato la finale di andata in casa non riuscendo mai a vincere cogliendo 3 pari, e mai a segnare, realizzando 3 punteggi ad “occhiali”. Dunque un Euganeo “stregato” per la squadra di casa. Nei 3 ritorni in trasferta ha colto invece 1 vittoria, 1 pari, ma soccombendo ai rigori, e 1 sconfitta. Nelle 6 gare totali sono state solo 2 le reti realizzate dal Padova a fronte dei 3 goal al passivo. Ben 4 i pari per 0-0. Sotto nel dettaglio le 6 gare disputate col bilancio relativo.