Padova, duro faccia a faccia tifosi-società

La squadra biancoscudata rischia di perdere di vista la capolista Sudtirol

Acque agitate in casa Padova visto che la promozione diretta in Serie B si allontana. Nel Girone A di Serie C vola il Sudtirol mentre rallentano i biancoscudati dopo il pareggio di ieri contro la Giana Erminio. E i tifosi si sono ribellati. Secondo quando riportato da ‘trivenetogoal.it’ ci sarebbe stato un duro faccia a faccia tra i 130 tifosi presenti al Città di Gorgonzola, i giocatori e anche il direttore sportivo Sean Sogliano. La tifoseria biancoscudata avrebbe invitato la squadra a tirare fuori gli attributi. Tra quattro tifosi e l’allenatore Massimo Pavanel inoltre sarebbe scoppiato anche un acceso diverbio durato solo qualche secondo. Situazione non delle più tranquille quindi in casa Padova, che domenica sfiderà, nella partita più importante della stagione, la capolista Sudtirol, da seconda in classifica a sei punti di distacco l'una dall'altra.