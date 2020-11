Padova, giocatori indosseranno una maglia di solidarietà a medici, infermieri e OS

Bella iniziativa del Padova Calcio che vuole ricordare con una maglietta il grande lavoro che stanno svolgendo tutto il personale sanitario in questo difficile momento. Questo il comunicato del club biancoscudato: Una maglietta per chi lavora in corsia. Domenica pomeriggio, nell’undicesima giornata del campionato di Serie C, Padova e Matelica si schiereranno a metà campo indossando una maglia speciale. La T-shirt, proposta dal club Avis Biancoscudata, vuole esprimere solidarietà ai i medici, agli infermieri e agli OS impegnati in questi mesi nella cura dei pazienti Covid19 e in generale nella gestione dell’emergenza. Un segno di gratitudine nei confronti di chi, tutti i giorni, scende in campo e gioca la sua partita contro il virus.