Padova, Mandorlini: “Subiti episodi strani”. Di Somma lo attacca: è polemica

Botta e risposta a distanza tra il tecnico dei veneti e il Direttore Sportivo dei campani

L'avvicinamento al match tra Avellino e Padova si fa rovente. Il tecnico dei veneti Andrea Mandorlini ha lanciato qualche frecciata durante la conferenza stampa: "Abbiamo subito troppo a causa di episodi che non fanno parte del gioco, ma non dobbiamo lamentarci altrimenti dicono che ci piangiamo addosso. Invece sono cose gravi e non potevo star zitto, in campo è stato permesso di tutto, il Padova non è stato tutelato. Sarà più bello andarsi a prendere qualcosa di positivo dopo tutto quello che abbiamo subito". Sotto ai social della testata PadovaGoal, è arrivato il commento stizzito di Salvatore Di Somma, Direttore Sportivo dell'Avellino, che ha invitato Mandorlini a "sciacquarsi la bocca" quando parlava della formazione campana.