Padova-Palermo, biglietti sold out per l’andata: la decisione sul match di ritorno

Le ultime sulla finale playoff di Serie C

Domenica 5 giugno alle ore 21 andrà in scena la finale di andata dei playoff di Serie C tra Padova e Palermo . Per il grande match il pubblico ha risposto subito presente: i tagliandi dello Stadio Euganeo sono stati venduti in meno di 18 ore. A comunicarlo è stato proprio il club veneto attraverso il proprio sito ufficiale. Anche il settore ospiti è stato preso d'assalto dai supporters rosaneri. Sono 11.487 i biglietti venduti per il big match.

Per la gara di ritorno a Palermo, si era parlato di un possibile rinvio per la concomitanza con le elezioni amministrative del capoluogo siciliano. Non ci sarà però nessun rinvio per Palermo-Padova, partita di ritorno della finale dei playoff di serie C: il match si giocherà come previsto il 12 giugno, alle 21. La decisione è stata raggiunta al termine di una lunga riunione in Prefettura a Palermo convocata dopo i dubbi che erano sorti per eventuali problemi di ordine pubblico.