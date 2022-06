Padova-Palermo, le formazioni ufficiali

Calcio d'inizio alle ore 21

Sale l'attesa per il calcio d'inizio della finale promozione tra il Padova e il Palermo che alle 21 si sfideranno all'Euganeo per la gara di andata. Due big del campionato di terza serie che mancano dalla Serie B da tre anni e che nel corso degli anni hanno raccontato storie molto particolare. I due tecnici hanno sciolto le riserve annunciando il proprio undici che scenderà in campo dal 1'. Nessuna novità e formazioni confermate.

FORMAZIONI UFFICIALI

Padova (3-4-3); Donnarumma, Ajeti, Valentini, Gasbarro; Germano, Saber, Ronaldo, Curcio, Chiricò, Santini, Bifulco. All. Oddo

Palermo (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Damiani; Valente, Luperini, Soleri; Brunori. All.: Baldini

Dove vederla

Padova-Palermo, match d'andata della finale dei playoff di Serie C, si giocherà domenica 5 giugno 2022 allo stadio 'Euganeo' di Padova con calcio d'inizio alle 21.

Gli appassionati di sport ed in questo caso di calcio potranno vedere la partita in diverse modalità, sia in diretta tv che in live streaming.

Sarà Eleven Sports a trasmettere la partita attraverso l'app disponibile su smart tv, scaricabile anche tramite dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick: per accedere al contenuto bisognerà sottoscrivere un abbonamento mensile o stagionale. La sfida visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251).

Per chi preferissima la visione in streaming anche su dispositivi portati potrà vedere il match attraverso l'app di Eleven Sports oppure, per gli abbonati Sky, con ilservizio streaming di Sky Go, tramite l'app apposita.

Su OneFootball sarà possibile seguire il match in pay-per-view. I residenti all'estero potranno ripiegare sul portale 196sports.

Su Rai replay il match sarà trasmesso in chiaro.