Padova-Palermo, le ultime dalle sedi. Tifosi rosanero in aereo da Catania?

Le ultime sulla finale playoff di Serie C

Redazione ITASportPress

Domenica 5 giugno scenderanno in campo Padova e Palermo per la tanto attesa finale playoff di Serie C. Per l'andata del doppio confronto, allo Stadio Euganeo c'è stato il sold out dei biglietti. I veneti arrivano all'appuntamento dopo aver eliminato il Catanzaro: 0-0 all'andata, mentre al ritorno è stato il 2-1 firmato da Curcio e Chirico a portare i biancorossi all'atto finale. Dall'altre parte i siciliani si sono imposti sul Feralpi Salò nella doppia sfida coi risultati di 0-3 e 1-0.

Padova-Palermo, le probabili formazioni

Baldini sceglie ancora una volta i più in forma per la finale d’andata contro il Padova. Lancini torna dal turno di squalifica, c’è tutto l’organico a disposizione ma sono comunque pochissimi i dubbi di formazione. Nessun calcolo, quindi, per quanto riguarda gli undici diffidati. Massimo Oddo si affida invece al suo tridente d'attacco formato da Chiricò, Ceravolo e Bifulco. Ecco la probabili formazioni:

PADOVA (3-4-3): Donnarumma; Ajeti, Valentini, Gasbarro; Germano, Ronaldo, Dezi, Curcio; Chiricó, Ceravolo, Bifulco.

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Damiani; Valente, Luperini, Floriano; Brunori.

Trasferta complicata per i tifosi rosanero

Qual è il modo più semplice e conveniente per andare a Padova? È la domanda che sicuramente si sono posti i tifosi del Palermo che, dopo aver ‘invaso’ il Nereo Rocco e il Comunale di Chiavari, riempiranno anche il settore ospiti dell’Euganeo. Questa trasferta, però, sarà più complicata, dato che per l’aeroporto più vicino, quello di Venezia, sono rimasti pochissimi voli fra sabato e domenica. Anche partendo da Trapani o Catania si propongono gli stessi problemi: anzi, ci sono ancora meno voli programmati. Ci sono diverse alternative alla partenza in aereo, ma chiaramente sono più comode per chi non deve partire da Palermo. Dalla Sicilia, infatti, fra treni, bus, traghetti e navi, occorrono almeno 14 ore di viaggio. Per chi, invece, deve partire da altre città la strada è più semplice. La stazione di Padova, infatti, è molto grande ed organizzata e accoglie treni non soltanto da città come Roma, Milano, Bologna, Napoli o Firenze.