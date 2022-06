Padova-Palermo, Lega Pro comunica dove vederla in tv

La finale playoff di Serie C si preannuncia molto equilibrata

Domenica 5 giugno alle ore 21 andrà in scena la finale di andata dei playoff di Serie C tra Padova e Palermo. Una sfida che si preannuncia entusiasmante visto che le due squadre hanno tanta qualità tecnica con calciatori in grado di piazzare una giocata decisiva. La Lega Pro ha confermato che la gara verrà trasmessa in diretta Rai a partire dalle ore 21. Sarà l'opportunità per ammirare i trascinatori delle due squadre durante la stagione regolare e che si sono confermati nei playoff. Cosimo Chiricò e Matteo Brunori: la promozione in Serie B di Padova e Palermo passa soprattutto dai loro piedi fatati. L’attaccante dei veneti, con la perla nel recupero di domenica, ha tirato fuori dai guai la squadra di Oddo, dopo una gara soffertissima contro il Catanzaro che era anche andato in vantaggio. Chiricò, che ha anche servito l’assist da calcio d’angolo per il (discusso) gol di Curcio, ha raggiunto così quota 13 in questa stagione: è lui l’uomo capace di accendere in qualunque momento la scintilla, l’epicentro del gioco dei veneti che hanno visto sfumare la promozione diretta finendo alle spalle del Sudtirol. E se il Padova ha avuto un problema in questa stagione è proprio la dipendenza dalla sua stella più luminosa. Nel Palermo c'è mister 25 gol nella regular season che ha già segnato anche nei playoff. «Se saremo promossi mi tatuerò l’aquila di Palermo» ha detto Brunori e i tifosi rosanero vogliono imitarlo.