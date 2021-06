Padre Fedele contro il pres. del Cosenza: “Guarascio invaso dal diavolo”

Padre Fedele ha nuovamente attaccato il presidente del Cosenza per la gestione del club

Intervistato da Gazzetta del Sud,Padre Fedele si è nuovamente scagliato contro Guarascio, presidente del Cosenza, che è retrocesso in Serie C: “Guarascio non ha ancora capito che nessuno lo vuole più. È stato invaso dal diavolo. Altrimenti non riesco a comprendere il suo atteggiamento. Non ci sono spiragli verso la fine di una contestazione nei suoi confronti. A breve si ricomincia e lui rimane impassibile. Non fa programmi e non progetta il futuro, in più non pensa neanche alla possibilità di una cessione”.