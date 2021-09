Paganese, torna il tecnico Grassadonia che debutta col Catania

Esonerato in mattinata Raffaele Di Napoli dopo due giornate di campionato

Dopo aver esonerato il tecnico Raffaele Di Napoli (un punto in due partite) la Paganese ha cambiato allenatore. Il comunicato del club campano: La Paganese Calcio 1926 srl comunica di aver affidato la guida della Prima Squadra al tecnico Gianluca Grassadonia, che già in passato ha guidato il Club azzurrostellato ottenendo importanti risultati, tra promozione, salvezze e raggiungimento storico dei Play-off per la promozione in Serie B. Nelle prossime ore verrà ufficializzato anche lo staff che collaborerá con il nuovo tecnico. Il Presidente Raffaele Trapani, l’amministratore unico Filippo Raiola e il coordinatore dell’area tecnica Cosimo D’Eboli, augurano a Gianluca Grassadonia buon lavoro. La Paganese ospiterà il Catania nel terzo turno di campionato e sarà il debutto di Grassadonia.