Palermo, 21 i convocati per il ritiro di Petralia Sottana

Sono 21 i calciatori giunti a Petralia Sottana per iniziare da domani la preparazione pre campionato del Palermo. Domani i rosanero effettueranno una doppia seduta di allenamento. Dopo la sessione mattutina i ragazzi allenati da Mister Boscaglia torneranno in campo per la rifinitura pomeridiana. Questi i 21 convocati per il ritiro di Petralia:

– ACCARDI

– CANGEMI

– CORSINO

– CRIVELLO

– DODA

– FALLANI

– FARAONE

– FLORIANO

– FLORIO

– LANCINI

– LUCCA

– MARCONI

– MARONG

– MARTIN

– MATRANGA

– PELAGOTTI

– PERETTI

– SANTANA

-SARANITI

– SILIPO

– VALENTE

Alessandro Martinelli nei prossimi giorni si recherà a Milano per effettuare ulteriori indagini specialistiche”.