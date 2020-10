Palermo, altri quattro positivi al Covid. A rischio recupero con il Potenza e match con la Viterbese

Altri quattro calciatori del Palermo positivi al Covid e questo fa pensare che il recupero con il Potenza potrebbe saltare ancora visto che in totale nel gruppo squadra sono 19. Questo il comunicato del club rosanero. “Il Palermo comunica che, dopo il ciclo di tamponi effettuati domenica 25 ottobre, sono stati individuati due nuovi calciatori e due nuovi membri dello staff positivi al Coronavirus. Esiti che vanno ad aggiungersi ai tesserati già risultati positivi e comunicati negli scorsi giorni. Sia i soggetti positivi, sia i negativi, continuano l’isolamento”. Il 27 ottobre, di mattina, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Palermo svolgerà un nuovo giro di tamponi. Dovessero emergere altre positività (almeno un paio), il numero di calciatori negativi scenderebbe sotto la soglia minima (13) e quindi la Lega sarebbe costretta a rinviare Palermo – Potenza. In caso di nuovi casi, nel fine settimana, potrebbe essere rinviata anche Palermo-Viterbese, visto che l’isolamento di ogni positivo al Covid-19 non può essere inferiore ai 10giorni. Insomma una situazione davvero caotica che mette a rischio l’intera stagione del Palermo ma soprattutto la regolarità di un campionato.