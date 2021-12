Palermo, altro passo avanti per il progetto del nuovo Barbera

L'impianto potrebbe subire un grande intervento di rinnovamento

Per parlare nuovamente del futuro dello stadio palermitano, in una riunione tenutasi nella sala conferenze del “Barbera”, si sono incontrati Leoluca Orlando Sindaco di Palermo, Paolo Petralia Camassa Assessore allo Sport di Palermo, Lorenzo Santoni Responsabile advisory per i grandi progetti infrastrutturali del Credito Sportivo, Dario Mirri Presidente del Palermo Fc , Rinaldo Sagramola Amministratore Delegato del Palermo Fc, Francesco Ghirelli Presidente della Lega Pro e Luigi Ludovici vice Presidente della Lega Pro.