Palermo, ancora dubbi per chi sarà l’allenatore: gli ultimi sviluppi

I tifosi del Palermo ancora non sanno chi allenerà la propria squadra in vista della prossima stagione di Serie C. La società, nella persona di Rinaldo Sagramola, dichiara di aver già scelto il tecnico, ma i dubbi ancora restano.

TRA DUBBIO E REALTÀ

Roberto Boscaglia sembra vicino al Palermo, ma questa ipotesi attualmente è sospesa tra dubbio e realtà: i fatti ci dicono che il tecnico siciliano ha attualmente un altro anno di contratto con la società ligure, e difficilmente rinuncerà a questo se non davanti ad un progetto importante; l’unica possibilità che hanno i rosanero sta nel fatto che l’allenatore potrebbe essere tentato dal fascino di una possibile scalata fino ad obiettivi ancora più alti e recentemente dichiarati dalla proprietà senza più alcun velo, la Serie A.

L’OPZIONE NUMERO UNO

L’opzione numero uno per la panchina siciliana resta Vincenzo Italiano. Il tecnico dello Spezia fino a questo momento sta facendo benissimo in campionato e rischia persino di giocarsi la promozione diretta con la propria squadra. Nel caso in cui, però, l’allenatore non dovesse centrare l’obiettivo nemmeno con i playoff, secondo rumors provenienti dalla Sicilia, sembra che ci sia un mezza promessa per sedersi al tavolo con la società di Viale del Fante. Sarebbe lui infatti l’opzione migliore secondi i dirigenti palermitani, e sebbene Boscaglia non possa considerarsi una seconda scelta, Italiano rappresenta a pieno l’identikit di allenatore giovane e in grado di portare bel gioco dipinto da Sagramola. Ulteriori sviluppi potrebbero esserci nelle prossime ore, nel frattempo il Palermo continua ad attendere con un occhio diretto verso la Serie B.